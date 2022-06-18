Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

В Риге неделю под девизом​ «за свободу» венчает шествие ЛГБТ

, 15:12 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Риге неделю под девизом​ «за свободу» венчает шествие ЛГБТ
Фото: Татьяны Тимуки

Нынешняя неделя в Латвии идет под девизом – «За свободу!» За свободу ЛГБТ-сообществ. Сегодня, 18 июня завершающее шествие ЛГБТ в Риге…

Утро у меня не задалось! Я решила прогуляться по центру Риги – не получилось! Дойдя до Верманского парка я увидела бравых полицейских, которые оцепили приличную территорию в центре столицы Латвии, где представители ЛГБТ устроили шествие.

В Риге неделю под девизом​ «за свободу» венчает шествие ЛГБТ

Я, конечно, все понимаю, но!!! Зачем интимную жизнь выставлять публично?

Итак, Латвия «на завершающей» стадии шествия ЛГБТ.

На шествии Рижского прайда собралась толпа участников, и есть даже дети… Все, разумеется, с радужными флагами! Весь этот ужас для меня проходит под девизом – «За свободу!» Почему?

На этот вопрос ответил представитель ЛГБТ-сообщества Каспар Залитис:

«На этой неделе Сейм снова решил не включать проект закона о гражданском союзе в повестку дня. В настоящее время законодатель намеренно не выполняет постановление Конституционного суда, президент Латвии избегает решения этого вопроса. Мы хотим, чтобы наши права уважали, и наши близкие чувствовали себя защищенными!»

В Риге неделю под девизом​ «за свободу» венчает шествие ЛГБТ

Я все не могу понять, а о каких правах вещает представитель ЛГБТ?

В Латвии данное движение, людей нетрадиционной ориентации не ущемляет! Более того, некоторые латвийские министры не скрывают свою любовь к нетрадиционным отношениям – глава МИД Эдгарс Ринкевич, экс-министр МВД Мария Голубева… Это только я назвала публичных людей, а сколько… подобных работают в госструктурах Латвии… Поверьте, много!

Итак, шествие ЛГБТ в Риге…

В Риге неделю под девизом​ «за свободу» венчает шествие ЛГБТ

Первое, что мне бросилось в глаза – полиция выстроилась вдоль шествия в живую цепь и не пропускает протестующих против данного мероприятия.

В Риге неделю под девизом​ «за свободу» венчает шествие ЛГБТ

Я примкнула к протестующим, потому как в моей жизни все традиционно – православная, мать, жена… Да и открытое давление ЛГБТ-сообщества на людей – «дайте нам больше прав!» меня напрягает. Да и просто мне мерзко, когда разукрашенные «оно» выставляют свой «интим» публично!

В Риге неделю под девизом​ «за свободу» венчает шествие ЛГБТ

Что я поняла, увидев шествие ЛГБТ сегодня?

То, что «Бог создал мужчину и женщину» не работает в Латвии – идет постепенный переход к шабашу, уж «звиняйте»!

Слава Богу, что в любимой Москве не все так… «радужно»!

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram