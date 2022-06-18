В Риге неделю под девизом​ «за свободу» венчает шествие ЛГБТ

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

18 июня 2022, 15:12 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Татьяны Тимуки

Нынешняя неделя в Латвии идет под девизом – «За свободу!» За свободу ЛГБТ-сообществ. Сегодня, 18 июня завершающее шествие ЛГБТ в Риге…

Утро у меня не задалось! Я решила прогуляться по центру Риги – не получилось! Дойдя до Верманского парка я увидела бравых полицейских, которые оцепили приличную территорию в центре столицы Латвии, где представители ЛГБТ устроили шествие.

Я, конечно, все понимаю, но!!! Зачем интимную жизнь выставлять публично?

Итак, Латвия «на завершающей» стадии шествия ЛГБТ.

На шествии Рижского прайда собралась толпа участников, и есть даже дети… Все, разумеется, с радужными флагами! Весь этот ужас для меня проходит под девизом – «За свободу!» Почему?

На этот вопрос ответил представитель ЛГБТ-сообщества Каспар Залитис:

«На этой неделе Сейм снова решил не включать проект закона о гражданском союзе в повестку дня. В настоящее время законодатель намеренно не выполняет постановление Конституционного суда, президент Латвии избегает решения этого вопроса. Мы хотим, чтобы наши права уважали, и наши близкие чувствовали себя защищенными!»

Я все не могу понять, а о каких правах вещает представитель ЛГБТ?

В Латвии данное движение, людей нетрадиционной ориентации не ущемляет! Более того, некоторые латвийские министры не скрывают свою любовь к нетрадиционным отношениям – глава МИД Эдгарс Ринкевич, экс-министр МВД Мария Голубева… Это только я назвала публичных людей, а сколько… подобных работают в госструктурах Латвии… Поверьте, много!

Итак, шествие ЛГБТ в Риге…

Первое, что мне бросилось в глаза – полиция выстроилась вдоль шествия в живую цепь и не пропускает протестующих против данного мероприятия.

Я примкнула к протестующим, потому как в моей жизни все традиционно – православная, мать, жена… Да и открытое давление ЛГБТ-сообщества на людей – «дайте нам больше прав!» меня напрягает. Да и просто мне мерзко, когда разукрашенные «оно» выставляют свой «интим» публично!

Что я поняла, увидев шествие ЛГБТ сегодня?

То, что «Бог создал мужчину и женщину» не работает в Латвии – идет постепенный переход к шабашу, уж «звиняйте»!

Слава Богу, что в любимой Москве не все так… «радужно»!