Националы Латвии предложили латвийцам вступать в брак по правилам неоязычников

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18 июня 2022, 13:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Национальное объединение Латвии внесло в Сейм поправки к Гражданскому закону, которые позволят вступить в брак по правилам неоязычников.

Я так понимаю, что шабаш националистов Латвии набирает крутые обороты – поклонники латышских легионеров СС уже «положили глаз» на религию! Но! С примесью нацистской идеологии…

Итак, Нацобъединение внесло в Сейм поправки к Гражданскому закону, которые позволят вступить в брак по правилам неоязычников.

Чем мотивируют такое предложение националы?

Если пара принадлежит к неоязыческой конфессии и желает провести бракосочетание у священнослужителя своей конфессии, это можно сделать если у священника есть соответствующее разрешение. Нацблок считает, что нужно законно упорядочить равноправие религии, характерно только для Латвии, и дать ее последователям возможность заключить брак, который будет иметь юридическую силу.

Понятно, что Нацблок все эти изменения преподносит как возрождение традиций Латвии!

Вот только не возрождение «древних» традиций хотят вернуть националисты, а возродить фашистскую идеологию!

Объясняю…

Латышское неоязычество (Dievturiba) очень сильно развил, как движение некий художник Эрнест Брастиньш в 1920 году. Идеология художника была такова – латыши являются прямыми потомками «ариев» в плане языка и религиозного мировоззрения, потому как им выпала миссия «обновить арийскую латышскую религию»…

Что это значит?

А это значит, что латыши – избранные! Именно! И они «перевернут» мир в будущем – сыграют важную роль! Только латыши!

Совершенно неудивительно, что подобная идеология очень сблизила поклонников движения с фашистскими силами в Латвии, которых было предостаточно. Например, одним из главных почитателей нацистской идеологии была организация «Перконкруст»… Та самая организация, которая в нынешнее время организует шествие латышских легионеров СС в Риге, не брезгует символикой Третьего Рейха и живет девизом – «истребляй русских», которая сотрудничала с движением «Dievturiba». Понятно, что подобная «избранность» и сотрудничество с фашистской Германией, не могло иметь продолжения в Латвии в послевоенный период, потому как имело нацистскую идеологию. Но оно возродилось в эмиграции – многие латыши просто сбежали из Латвии на Запад, в Европу после войны, скрываясь от наказаний за пособничество фашистам. Данное движение существует и сейчас… за границей…

Теперь понятно, почему Националы решили возродить «традиции» неоязычников! Сказать открыто, что мы за идеологию Третьего Рейха – не могут! Вот потому и прикрываются религией.

В Латвии ходят слухи, что возрождение подобных традиций – своеобразная организации для поклонников тех, кто считает себя избранными и готов «на все», чтобы нацизм вновь расцвел в Латвии!

Подобные законопроекты и прочее в таком стиле, увы, стали оживать после событий на Украине! То, что было спрятано глубоко в душе у националистов-нацистов вырвалось наружу…

Кто сможет остановить этот шабаш? Кто сможет уничтожить нацизм?

Я вижу только одну страну – Россия!

Все в истории повторяется… Все!