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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Националы Латвии предложили латвийцам вступать в брак по правилам неоязычников

, 13:49 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Националы Латвии предложили латвийцам вступать в брак по правилам неоязычников

Национальное объединение Латвии внесло в Сейм поправки к Гражданскому закону, которые позволят вступить в брак по правилам неоязычников.

Я так понимаю, что шабаш националистов Латвии набирает крутые обороты – поклонники латышских легионеров СС уже «положили глаз» на религию! Но! С примесью нацистской идеологии…

Итак, Нацобъединение внесло в Сейм поправки к Гражданскому закону, которые позволят вступить в брак по правилам неоязычников.

Чем мотивируют такое предложение националы?

Если пара принадлежит к неоязыческой конфессии и желает провести бракосочетание у священнослужителя своей конфессии, это можно сделать если у священника есть соответствующее разрешение. Нацблок считает, что нужно законно упорядочить равноправие религии, характерно только для Латвии, и дать ее последователям возможность заключить брак, который будет иметь юридическую силу.

Националы Латвии предложили латвийцам вступать в брак по правилам неоязычников

Понятно, что Нацблок все эти изменения преподносит как возрождение традиций Латвии!

Вот только не возрождение «древних» традиций хотят вернуть националисты, а возродить фашистскую идеологию!

Объясняю…

Латышское неоязычество (Dievturiba) очень сильно развил, как движение некий художник Эрнест Брастиньш в 1920 году. Идеология художника была такова – латыши являются прямыми потомками «ариев» в плане языка и религиозного мировоззрения, потому как им выпала миссия «обновить арийскую латышскую религию»…

Что это значит?

А это значит, что латыши – избранные! Именно! И они «перевернут» мир в будущем – сыграют важную роль! Только латыши!

Совершенно неудивительно, что подобная идеология очень сблизила поклонников движения с фашистскими силами в Латвии, которых было предостаточно. Например, одним из главных почитателей нацистской идеологии была организация «Перконкруст»… Та самая организация, которая в нынешнее время организует шествие латышских легионеров СС в Риге, не брезгует символикой Третьего Рейха и живет девизом – «истребляй русских», которая сотрудничала с движением «Dievturiba». Понятно, что подобная «избранность» и сотрудничество с фашистской Германией, не могло иметь продолжения в Латвии в послевоенный период, потому как имело нацистскую идеологию. Но оно возродилось в эмиграции – многие латыши просто сбежали из Латвии на Запад, в Европу после войны, скрываясь от наказаний за пособничество фашистам. Данное движение существует и сейчас… за границей…

Теперь понятно, почему Националы решили возродить «традиции» неоязычников! Сказать открыто, что мы за идеологию Третьего Рейха – не могут! Вот потому и прикрываются религией.

Националы Латвии предложили латвийцам вступать в брак по правилам неоязычников

В Латвии ходят слухи, что возрождение подобных традиций – своеобразная организации для поклонников тех, кто считает себя избранными и готов «на все», чтобы нацизм вновь расцвел в Латвии!

Подобные законопроекты и прочее в таком стиле, увы, стали оживать после событий на Украине! То, что было спрятано глубоко в душе у националистов-нацистов вырвалось наружу…

Кто сможет остановить этот шабаш? Кто сможет уничтожить нацизм?

Я вижу только одну страну – Россия!

Все в истории повторяется… Все!

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