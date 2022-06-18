Контр-адмирал Виктор Кочемазов cообщил, что российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе

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18 июня 2022, 13:03 Источник: РИА Новости

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Командир Новороссийской морской базы контр-адмирал Виктор Кочемазов сообщил, что российские военные очистили от мин пляж в поселке Песчаный в Мариуполе. По информации морского офицера, пляж на Азовском море в районе Мариуполя чист, население города может на нем загорать и купаться в море.

Саперы армии России обезвредили и уничтожили противодесантные мины, которые ранее установили украинские военные. Такие мины стали причиной гибели бабушки и ее внука.

Саперы ранее уже разминировали городской порт Мариуполя. Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, до конца года через мариупольский порт отгрузят около миллиона тонн продукции. Порт работает как на экспорт, так и на импорт.