Российские дипломаты считают необоснованными обвинения госдепа США в «бряцании ядерным оружием»

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18 июня 2022, 12:31 Источник: Telegram-канал посольства РФ в США

США и ряд западных стран необоснованно объвиняют Россию в "бряцании ядерным оружием". Посольство РФ в США прокомментировало опубликованную на сайте Госдепартамента статью специального представителя по ядерному нераспространению Адама Шейнмана, посвящённую Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и подходам Соединенных Штатов к предстоящей в августе 10-й Обзорной конференции по Договору.

В российской дипмиссии выразили мнение, что раздающиеся на Западе обвинения Москвы в "бряцании ядерным оружием" являются необоснованными.

"Считаем необоснованными инсинуации Запада по поводу якобы возникших в результате специальной военной операции рисков для ядерных объектов на территории Украины, а также обвинения в "бряцании ядерным оружием", - указано в публикации посольства РФ в США в соцсети.

Дипломаты выразили надежду, что Вашингтону с его союзниками хватит политической воли и здравого смысла поставить интересы сохранения ДНЯО выше конъюнктурных целей.