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Аргументы Недели Общество 13+

Bloomberg: страны Европы уже вынуждены брать газ из резервных хранилищ.

, 08:19

Bloomberg: страны Европы уже вынуждены брать газ из резервных хранилищ.
Maksim Konstantinov, globallookpress.com

После сокращения поставок российского газа европейские страны уже вынуждены брать голубое топливо из резервных хранилищ. Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют о снижении запасов газа в европейских хранилищах на фоне сокращения поставок корпорацией «Газпром».

По данным Bloomberg, сокращения коснулись Германию, Францию, Италию и Австрию. Хранилища газа, которые ранее использовались зимой, во вторник были заполнены лишь наполовину.

Из-за сокращения поставок газа из России, использовать резервы топлива на зимний период к приходится коммунальным предприятиям государств Европы.

Руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон заявил, что ситуация вызывает опасения, поскольку обычно газ из резервов не использовался до зимы.

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