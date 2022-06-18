Bloomberg: страны Европы уже вынуждены брать газ из резервных хранилищ.

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18 июня 2022, 08:19

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

После сокращения поставок российского газа европейские страны уже вынуждены брать голубое топливо из резервных хранилищ. Данные Gas Infrastructure Europe свидетельствуют о снижении запасов газа в европейских хранилищах на фоне сокращения поставок корпорацией «Газпром».

По данным Bloomberg, сокращения коснулись Германию, Францию, Италию и Австрию. Хранилища газа, которые ранее использовались зимой, во вторник были заполнены лишь наполовину.

Из-за сокращения поставок газа из России, использовать резервы топлива на зимний период к приходится коммунальным предприятиям государств Европы.

Руководитель отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон заявил, что ситуация вызывает опасения, поскольку обычно газ из резервов не использовался до зимы.