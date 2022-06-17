5 всемирно известных перформансов

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17 июня 2022, 21:55

Перформанс — это...?



Что угодно. Танец, акция, музыка, театральное действие. Суть термина проявляется после его перевода — в английском языке он звучит как «исполнение», «представление». При этом перформанс — не действие ради действия, а отдельная признанная ниша в современном искусстве. Главное правило — творить, ломая рамки. Свои и… зрителя, в первую очередь. Это некое экзотическое искусство, сеющее хаос ради обретения точки разумности и покоя. Зато авторы перформансов дарят зрителям катарсис, что равно достижению цели любого искусства. Инструменты — красота и метафоры.



Топ-5 впечатляющих перформансов:



1. "Тильда Суинтон. Шотландка, родилась в 1960. The Maybe 1995/2013. Живой художник, стекло, сталь, матрас, подушка, постельное белье, вода и очки".



В апреле 2013 года эта надпись легла на табличку, именуя стеклянный ящик в Музее Современного Искусства в Нью-Йорке (MoMA). Ящик играл роль кровати, а шотландская актриса Тильда Суинтон — спящей в нем по 8 часов в день девушки. Перформанс под названием «The Maybe» («Наверное») придумала художница Корнелия Паркер.



Смысл перформанса можно выразить фразой memento mori — «помни о смерти» и своей уязвимости. Дело в том, что премьера «The Maybe» состоялась вскоре после смерти близкого друга Суинтон режиссера Дерека Джармена, а воссоздан перформанс был спустя несколько месяцев после смерти матери актрисы.









2. «Было страшно и жарко».



На берегу Финского залива в 2019 году вы, возможно, пропустили огненное исполнение Рихтера. Да, Макс Рихтер не может плохо звучать, но эпитет здесь буквальный — музыка доносилась с помощью горящего фортепиано. Автор перформанса — слабовидящий музыкант Данила Большаков.



Пианист несколько лет до этого руководил оркестром незрячих музыкантов, но никогда — аудиторией на YouTube. До перформанса, разумеется. Видео с игрой на горящем пианино стало первым на канале музыканта. Сегодня на ролике более 600 тыс. просмотров.

Смысл перформанса музыкант объясняет так: «У инструмента, как и у человека, своя судьба: один умирает на помойке, другой проживает яркую жизнь». Впечатлениям от выступления Данил Большаков дал емкую оценку: «Было страшно и жарко».



3. «Отрежь кусок» Йоко Оно.

В 1964 году художница и жена Джона Леннона Йоко Оно наблюдала за буквальным потреблением искусства. Она создала перформанс, согласно которому зрители должны были отрезать по кусочку ее одежды, присваивая его себе как частичку художника. Благодаря такому иммерсивному театру Йоко Оно исследовала глубины человеческого подсознания. И, в первую очередь, своего. Так, будучи злой на человечество, она давала человеку свободу, чтобы тот почувствовал свою ограниченность.

Перформанс «Отрежь кусок» проводился и в 2003 году в память событиям 11 сентября 2001 года. Тогда художница призналась: «В 60-х я делала это из злости. Сейчас я делаю это из любви — и это очень большая разница».





4. 6 часов с Jay-Z.

В 2013 году в нью-йоркской галерее Расе Jay-Z устроил музыкальный нон-стоп. На повторе звучала песня «Picasso Baby» из нового на то время альбома «Magna Carta... Holy Grail». Да, создателем такого перформанса становится каждый из нас, когда влюбляется в трек. Однако здесь все не так просто.



Исполнитель вдохновился творчеством перформансного классика Марины Абрамович. Она была и в числе зрителей, распевающих «Picasso Baby». Цель перформанса — показать наступление времени, когда граница между искусством и музыкой исчезает.



«Рэперы и художники, мы похожи, мы как братья! Вместе мы собираем разрозненный мир. Раскол между хорошо обеспеченными людьми и нуждающимися только растет, практически стирая такое понятие, как американский средний класс. Поэтому надо что-то делать для того, чтобы сплотить людей и предотвратить разрыв в обществе», — рассказывал Jay-Z.









5. Маэстро перформансов — Марина Абрамович. «Великая стена».



Самый грустный перформанс, который ломает не только рамки — «Великая стена» (1988 г.). Художественный эксперимент спровоцирован желанием пары — Марины Абрамович и немецкого художника Улая — пожениться. Перформанс должен был стать заключительным штрихом, хэппи-эндом истории любви, ведущей к обещаниям «и в горе, и в радости». У пары был план: пройти по всей траектории Великой Китайской стены, после чего никогда не расставаться. Не судьба.



Пока они ждали разрешения от китайских властей (8 лет), отношения дали трещину, но от проекта пара не отказалась. Они начали путь продолжительностью в 90 дней, на середине которого вместо предложения Марина получила шокирующее известие — переводчица, сопровождающая Улая, забеременела от него. Так разрушились отношения Абрамович и немецкого художника.



«Мое сердце было разбито. Но мои слезы символизировали не только конец наших отношений. Меня разрывало на части от того, что мы проделали такую монументальную работу — и сделали это по отдельности, не как части одного целого», — рассказывала Марина.