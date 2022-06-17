На территориях заказников «Алтуфьевский» и «Долина реки Сходни» замечен краснокнижный тритон

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17 июня 2022, 21:30

vk.com/altufievo.park

В Москве на территориях заказников «Алтуфьевский» и «Долина реки Сходни» замечен обыкновенный тритон, занесенный в Красную книгу столицы.

Редкая амфибия встречается в болотах, мелких озерах и других стоячих пресных водоемах, - пишет АГН «Москва» со ссылкой на официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.

Как рассказали специалисты, тритон - ловкий и прожорливый хищник. Питаются эти амфибии личинками насекомых и других беспозвоночных и головастиками. Размер обыкновенного тритона редко превышает десять сантиметров, его характерная особенность - коричневые полоски на голове.

Самку от самца легко можно отличить только во время брачного периода, когда у самца появляется гребень.