На территориях заказников «Алтуфьевский» и «Долина реки Сходни» замечен краснокнижный тритон

В Москве на территориях заказников «Алтуфьевский» и «Долина реки Сходни» замечен обыкновенный тритон, занесенный в Красную книгу столицы.
Редкая амфибия встречается в болотах, мелких озерах и других стоячих пресных водоемах, - пишет АГН «Москва» со ссылкой на официальный Telegram-канал комплекса городского хозяйства Москвы.
Как рассказали специалисты, тритон - ловкий и прожорливый хищник. Питаются эти амфибии личинками насекомых и других беспозвоночных и головастиками. Размер обыкновенного тритона редко превышает десять сантиметров, его характерная особенность - коричневые полоски на голове.
Самку от самца легко можно отличить только во время брачного периода, когда у самца появляется гребень.