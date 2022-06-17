Следователь-свидетель выступил в суде по делу о преступлениях клана Арашуковых

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17 июня 2022, 20:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: REUTERS

В Мосгорсуде по делу бизнесмена Рауля Арашукова и его сына экс-сенатора Рауфа, обвиняемых в организации преступного сообщества и убийств, выступил свидетель обвинения – следователь СУ СКР по Карачаево-Черкессии. Он рассказал о соучастнике убийства из окружения Арашуковых, оформившем явку с повинной, дело которого у него забрало и положено под сукно руководство СУ СКР. После установления личности следователя Рустама Гогушева председательствующая Елена Гученкова попросила свидетеля ответить, имеет ли он основания для оговора главных подсудимых и их соучастников из госведомств.



Свидетель ответил, что с коллегами из силовых структур у него были рабочие отношения, а с экс-сенатором от КЧР Рауфом Арашуковым и его отцом - вообще никаких. Впрочем, следователь вспомнил, что допрашивал сына Рауля в рамках расследования уголовного дела об убийстве в 2010 году лидера молодёжного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова. Затем отвечая на вопросы прокурора, Гогушев сообщил, что 14 августа 2018 года ему позвонили сотрудники регионального УФСБ и сообщили, чтобы он не отлучался, поскольку они привезут на допрос человека, сознавшегося в причастности к убийству Жукова и даже советника главы республики Фраля Шебзухова.



К большому удивлению следователя, злоумышленником оказался человек, очень близкий к семье Арашуковых – Гузер Хашукаев. Не очень доверяя такому признанию, Гогушев постарался понять, применялись ли силовые методы дознания к задержанному. Следователь сообщил, что лицо и руки у Хашукаева не пострадали. Но при этом, о возможных других увечьях он не имел понятия, так как не видел в деталях его тело. Однако сомнения у Гогушева всё равно остались, так что после допроса он отправил Хашукаева в Бюро судебной и медицинской экспертизы. К каким выводам там пришли Гогушев не узнал, так как был внезапно отстранён от расследования.



Свидетель также рассказал, что в сентябре 2018 года ему пришлось уйти в плановый отпуск, а когда вернулся, узнал, что исполнявший тогда обязанности руководителя СУ СКР по Карачаево-Черкессии Казбек Булатов перепоручил расследование дела об убийстве Жукова другому следователю. Гогушев не стал спорить и перестал интересоваться проведением дела, которое перестало продвигаться вперёд. Тем же временем признавшийся в причастности к убийствам Хашукаев в конце 2018 года стал утверждать, что силовое давление на него оказывалось. Он подал заявление в прокуратуру на оперативников управления по борьбе с экстремизмом.



Впоследствии выяснилось, что никакого воздействия на сознавшегося Хашукаева никто не оказывал. После этого уже в ГСУ СКР было возбуждено дело об умышленном оговоре. В Мосгорсуде во время допроса Гогушева Хашукаев также присутствовал в зале. Это выяснилось, когда гособвинитель продемонстрировала видеозапись допроса последнего в УФСБ по КЧР. На записи было видно, что к Хашукаеву никто не прикасался. Но адвокатов смутил тот факт, что допрашиваемый постоянно держал в руке какую-то салфетку. Сам он заявил, что салфетка была нужна ему для удобства.



В ходе допроса Гогушева гособвинитель продемонстрировала присяжным листки, на которых чётко была указана связь между отцом и сыном Арашуковыми и убийства Жукова и Шебзухова. В 2012 году эти листки были якобы подброшены в почтовый ящик сестры убитого Аслана Жукова. Женщина сразу же отнесла их для изучения в региональное СУ СКР. Но там никакой проверки подлинности этих листков не провели. В этом прокуроры обвиняли в суде тогдашнего руководителя управления СКР Булатова.



После окончания процедуры допроса Гогушева председательствующая отпустила его, сообщив, что следователю нужно срочно вылететь на родину. Адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк сообщил СМИ, что в ближайшее время заявит ходатайство о допуске врача к своему подзащитному. Ещё два месяца назад у старшего Арашукова были обнаружены признаки онкологического заболевания.