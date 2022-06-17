Что нужно сделать, чтобы стать «своим» в Латвии?

То, что Латвия – «закрытая» страна для чужаков – факт! В ментальном плане. Но, как оказалось, можно стать «своим». Как?
Чтобы стать «своим» в Латвии нужно интегрироваться. Так заявил президент Латвии Эгилс Левитс:
«Вы наши, только тогда, когда вы интегрировались. Это очень важно. Это индивидуальный выбор. Мы предложили, и с радостью примем в наше общество. В Латвии один язык – латышский… Приходите в наше общество и становитесь его нормальным членом. Я знаю много русских, которые в публичной среде говорят на латышском, а дома по-русски. Нет проблем! Это нормально!»
Об этом президент Латвии Эгилс Левитс сказал в самом русскоязычном городе Латвии – Даугавпилсе, когда был там с визитом. Жители ждали, что глава государства скажет – «Вы - наши!»… Как видим, разделение существует… И есть определенные условия.
Говоря откровенно, у меня нет таких знакомых, которые бы не знали государственный язык… Но они прекрасно общаются с латышами и на русском языке, и нет тут никаких проблем! Сама частенько так общаюсь. Потому как - люди адекватные…