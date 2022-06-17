Что нужно сделать, чтобы стать «своим» в Латвии?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

17 июня 2022, 19:06 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

То, что Латвия – «закрытая» страна для чужаков – факт! В ментальном плане. Но, как оказалось, можно стать «своим». Как?

Чтобы стать «своим» в Латвии нужно интегрироваться. Так заявил президент Латвии Эгилс Левитс:

«Вы наши, только тогда, когда вы интегрировались. Это очень важно. Это индивидуальный выбор. Мы предложили, и с радостью примем в наше общество. В Латвии один язык – латышский… Приходите в наше общество и становитесь его нормальным членом. Я знаю много русских, которые в публичной среде говорят на латышском, а дома по-русски. Нет проблем! Это нормально!»

Об этом президент Латвии Эгилс Левитс сказал в самом русскоязычном городе Латвии – Даугавпилсе, когда был там с визитом. Жители ждали, что глава государства скажет – «Вы - наши!»… Как видим, разделение существует… И есть определенные условия.

Говоря откровенно, у меня нет таких знакомых, которые бы не знали государственный язык… Но они прекрасно общаются с латышами и на русском языке, и нет тут никаких проблем! Сама частенько так общаюсь. Потому как - люди адекватные…