Депутат Сейма Латвии Карлис Шадурскис подозревает, что у российской пятой колонны есть уже «расстрельные» списки

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17 июня 2022, 18:26 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: Депутат Сейма Латвии Карлис Шадурскис

Экс-министр образования, депутат Сейма Латвии Карлис Шадурскис подозревает, что российская пятая колонна уже готовит списки выселяемых и тех, кто подлежит расстрелу. Разумеется, это касается Латвии.

Святые Угодники, совсем ополоумели латышские националисты – мнительность и страх побуждает постоянно думать о пятой колонне и «расстрельных» списках. Видимо, «не все коту масленица»… Чувствуют националы, что отвечать надо будет! За что? Да за унижения, оскорбления, ненависть к русскоязычным!

Намедни, экс-министр образования, депутат Сейма Карлис Шадурскис заявил:

«Мы видим целевую аудиторию политики интеграции – молодых людей, ежегодно празднующих 9 мая у памятника. Они успешно интегрировались… против Латвии. А сколько еще в Латвии представителей российской пятой колонны, которые снабдят российских оккупантов списками высылаемых или подлежащих расстрелу латышей? Дай Бог, что мы этого никогда не узнаем!»

Я открою «страшную» тайну г-ну депутату – большинство русскоязычных Латвии на дух не переносит НАЦИЗМ! Потому как их предки боролись с идеологией Третьего Рейха и освободили мир от коричневой чумы! И имеют право, впрочем, как и вся Европа, возложить цветы ПОБЕДИТЕЛЯМ! Русскоязычные Латвии мирно и дружно живут со своими согражданами, работают на благо страны, платят налоги, но они никогда не будут дружить с нацистами и приносить цветы на могилы легионеров СС! Потому что нацизм – зло и нечисть! Прошу заметить, что г-н Шадурскис в своей речи опять назвал русскоязычных «оккупантами»! И что же тогда хотеть от русскоязычных? Может, стоит перестать оскорблять людей? Не пробовали? Перестать оскорблять, унижать, давить, угрожать!

А вот г-н Шадурскис видит только один выход – облатышивание (именно так). Иными словами, ввести ряд реформ, которые позволят родителям отдавать детей только в латышские школы, а история нацменьшинств уйдет в историю.

Я общалась со многими латышами, которые живут в Сибири, Казахстане… Они не забыли ни свои корни, ни свои традиции, ни то, что они латыши…

Так почему же русский, проживающий в Латвии, должен забыть свои корни?

Несколько лет обратно я посетила домик святого Иоанна Кронштадтского, неподалеку от Санкт-Петербурга… И там купила книгу о жизни преподобного… Прочитала… В ней были такие слова доброго батюшки:

«Русский человек должен благодарить Бога за то, что он русский».

Только сейчас я поняла значение этих слов… проживая в Латвии…