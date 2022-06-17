Челябинская область и еще 4 региона будут развивать проект «Большой Урал»

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

17 июня 2022, 18:22 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Также в реализации будет участвовать Федеральное агентство по туризму.

На Петербургском международном экономическом форуме дан старт региональному проекту «Большой Урал». Вместе с Челябинской областью его будут развивать Республика Башкортостан, Пермский край, Свердловская и Тюменская области, Федеральное агентство по туризму. В церемонии подписания соглашения принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Предполагается, что территории совместно создать условия для стимулирования внутреннего и въездного туризма. Кроме этого планируется развивать территории, уделять внимание культуре, экологии, улучшать городскую среду, привлекать частных инвесторов. Соглашение подразумевает проведение ряда мероприятий, таких как инфо-туры, семинары.

Добавим, что проект «Большой Урал» включен в государственную программу «Развитие туризма» до 2030 года. Она запущена Правительством РФ.