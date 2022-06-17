Челябинская область и еще 4 региона будут развивать проект «Большой Урал»

Также в реализации будет участвовать Федеральное агентство по туризму.
На Петербургском международном экономическом форуме дан старт региональному проекту «Большой Урал». Вместе с Челябинской областью его будут развивать Республика Башкортостан, Пермский край, Свердловская и Тюменская области, Федеральное агентство по туризму. В церемонии подписания соглашения принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Предполагается, что территории совместно создать условия для стимулирования внутреннего и въездного туризма. Кроме этого планируется развивать территории, уделять внимание культуре, экологии, улучшать городскую среду, привлекать частных инвесторов. Соглашение подразумевает проведение ряда мероприятий, таких как инфо-туры, семинары.
Добавим, что проект «Большой Урал» включен в государственную программу «Развитие туризма» до 2030 года. Она запущена Правительством РФ.