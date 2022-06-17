Будут ли из Латвии высылать «нелояльных» русскоязычных?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

17 июня 2022, 18:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

С начала спецоперации на Украине обострились отношения между русскоязычными Латвии и националами страны. Вернее, русскоязычные Латвии подверглись агрессивной критике, унижениям и открытым оскорблениям…

Это действительно так: националы страны, к сожалению, выпустили свой гнев на «ненавистных» русских Латвии – грозились выслать всех «нелояльных», называли оккупантами и даже призывали к самосуду над русскоязычными. Если честно, то я бы не назвала такое отношение миролюбивым! Более того, это практически касалось всех русскоязычных Латвии, потому как имя им, по мнению националистов – враг, оккупант. Даже если человек родился в Латвии и имеет гражданство, но высказывает свое личное мнение по поводу происходящего, которое не соответствует принятым «нормам» националов, то он, конечно, враг!

Что значит быть лояльным русскоязычным?

Если мнение человека не совпадает (противоречит) государственной политике! Так латвийцам объясняет правительство!

Право слово, но я до сих пор понять, что значит противоречить политике Латвии, не могу! Могу только предположить! Но думаю, что права, исходя из жизненного опыта, знаний быта и нюансов латвийской жизни, потому как родилась и выросла и живу в Латвии…

Итак, видимо, нужно с горящими глазами поддерживать снос памятников, символизирующих победу над нацизмом, отказаться от своего русского имени, фамилии, вычеркнуть графу, где написана национальность – русский, кричать на каждом перекрестке, что ты «ненавидишь» Россию и, конечно, шествовать с латышскими легионерами СС и их потомками к памятнику Милде! При этом речь не идет о том, что человек любит просто Латвию, потому как это его Родина и он хочет, чтобы она процветала! Но он по определению националов является нацменьшинством, потому как не латыш! А если ты не латыш, то должен доказать, например, возложить цветы на могилу латышского легионера СС, прокричать – «Хайль!», оскорбить другого русского, а то и побить… Вот тогда ты лоялен!

Я совершенно не утрирую! Я делюсь знаниями ситуации и наблюдениями!

В латышских СМИ стала появляться информация, что русские стали отказываться от своих имен, фамилий и брать латышские! Более того, в СМИ даже опубликовали «памятку», как это сделать! А паспортный стол утверждает, что фамилии многие русские поменяли! Так ли на самом деле? Утверждать не могу! Среди моих знакомых, кто в таком разрезе менял имя, фамилию – нет! Впрочем, у меня больше знакомых латышей…

То, что националисты «состряпали» законопроект, чтобы лишить нелояльных жителей Латвии гражданства, а иных выдворить из страны – факт! Вот только не прошел этот законопроект… Почему? Объяснил президент Латвии Эгилс Левитс:

«Проверка на лояльность – нормальная практика в отношении иностранцев. Если говорить о жителях Латвии, такая проверка имеет определенную проблематику. Если у жителя есть гражданство и он выступает против политики государства, то стоит возбуждать уголовное дело. У нас есть такая возможность – человека не высылают, а он попадает в тюрьму. Лишить гражданства – серьезный вопрос. Ни в одной стране ЕС нет такого решения. Нам бы пришлось очень хорошо аргументировать… Обязательно дело бы дошло до ЕСПЧ (международный суд по правам человека - пр. авт.). Вопрос о видах на жительство – правовая норма и хорошо работает. Если подобные дела дойдут до европейского суда, то у нас будут проблемы с аргументацией».

Вы знаете, еще несколько месяцев назад никаких разговоров на подобные темы не было! Люди в Латвии жили мирно! Прошу не путать обычных латвийцев с правящими националами – разные люди… Как показало время, национализм был жив в Латвии и ждал своего часа…

Вот только вопрос в другом – как отвечать за свой национализм будут правящие?