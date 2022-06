17 июня звезда финского рока Майкл Монро отмечает юбилей

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июня 2022, 16:07 Диана Анисимова

Фото: e-finland.ru

Майкл Монро отмечает 60-летие. Слова Ремарка про то, что выжившие из героев становятся скучнейшими из людей явно не про Майкла Монро.



Музыкант родился в Хельсинки, где и начал музыкальную карьеру в роли солиста группы Hanoi Rocks. Их творчество стало знаковым для всей мировой рок-сцены в 1980-х годах и заявило о Финляндии как о стране, где может существовать отличная музыка. Среди их фанатов были участники Guns N’ Roses и Slipknot. Особую популярность они снискали в Японии, в Англии, и, конечно, в родной Финляндии. После распада группы в 1985 году Монро остался в Нью-Йорке и начал сольную карьеру, выпустив свой первый альбом «Nigths Are So Long». В эпоху MTV одним из самых популярных музыкальных видео за 1989 год стал клип на его песню «Dead, Jail or Rock N’ Roll».



Панк, рок-н-ролл, глэм-метал — эти жанры до сих пор составляют ДНК творчества Монро, оставляя место для экспериментов. Так, ни одна пластинка с его участием не обходится без зажигательного соло на губной гармошке или саксофоне. С начала двухтысячных Майкл стабильно выпускает сольные альбомы со своей группой, и на каждом новом релизе найдётся место и лирическим балладам, и рок-н-ролльным композициям о прожитых временах и уверенном взгляде на будущее.



Сейчас Монро живёт в финском Турку с супругой и двумя кошками.



10 июня у музыканта вышел 12 студийный альбом «I live too fast to die young!»