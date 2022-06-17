С российского рынка уходят разработчики мобильных игр

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17 июня 2022, 15:40 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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По данным некоторых источников на рынке игровой индустрии, краснодарская студия Plarium, известная своими разработками мобильных игр, закрывает бизнес в РФ и собирается вывозить часть сотрудников из страны. Эти данные подтверждаются сообщениями, опубликованными в базе «СПАРК-Интерфакс». 14 июня компания отправила налоговикам заявление о ликвидации юридического лица. Тогда же о своей ликвидации сообщила небезызвестная компания ООО «Гейм-Инсайт». Источник, близкий к руководству фирмы, подтвердил ликвидацию их офиса в Москве. Сами руководители от комментариев отказались.

Аналитики считают, что данная компания попытается перевезти часть сотрудников за границу на территорию Прибалтики, остальных же скорее всего уволят. Студия Game Insight была основана ещё в 2009 году Игорем Мацанюком и Алисой Чумаченко. Головной офис находился в Литве, а студия разработки – в России. По данным «СПАРК-Интерфакс», на конец прошлого года выручка российского подразделения компании составила 1.5 млрд рублей при чистой прибыли 100 млн рублей. В компании было зарегистрировано 479 сотрудников. Именно эта фирма подарила нам такие симуляторы, как “Paradise Island 2” или «Аэропорт-сити». Впрочем, мобильных игр у Game Insight всегда было предостаточно.