Ватикан изменил своё отношение к Московскому патриархату

Правительство Великобритании внесло патриарха Кирилла в санкционный список. Ему запрещено посещать страну за поддержку спецоперации России на Украине. При этом Папа Римский Франциск намерен встретиться с предстоятелем РПЦ в сентябре. Площадкой для диалога может стать Казахстан.
Оттепель в отношениях духовных лидеров может быть связана с кадровыми перестановками в РПЦ. В частности новым главой внешних церковных связей стал митрополит Антоний. Он знаком с понтификом, присутствовал на его интронизации несколько лет назад.
Святой римский апостол активно критикует проведение Россией специальной военной операции на Украине. Кроме того, лидер католиков назвал российского патриарха прислужником политической власти. В РПЦ моментально отреагировали на позицию понтифика. В отделе внешнецерковных связей посчитали, что после таких заявлений диалог между церквями вряд ли возможен.
В одном из последних выступлений Святой апостол признал, что современные элементы политики слишком переплетены. Проявляются глобальные действия государств. Причиной кризиса на Украине могли стать действия НАТО у границ РФ. В Московском патриархате пока не ответили на просьбу Франциска встретиться с патриархом Кириллом. До сентября в мире может очень многое измениться, в том числе и позиция самого понтифика.
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