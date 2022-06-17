Ватикан изменил своё отношение к Московскому патриархату

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17 июня 2022, 14:33

Правительство Великобритании внесло патриарха Кирилла в санкционный список. Ему запрещено посещать страну за поддержку спецоперации России на Украине. При этом Папа Римский Франциск намерен встретиться с предстоятелем РПЦ в сентябре. Площадкой для диалога может стать Казахстан.



Оттепель в отношениях духовных лидеров может быть связана с кадровыми перестановками в РПЦ. В частности новым главой внешних церковных связей стал митрополит Антоний. Он знаком с понтификом, присутствовал на его интронизации несколько лет назад.



Святой римский апостол активно критикует проведение Россией специальной военной операции на Украине. Кроме того, лидер католиков назвал российского патриарха прислужником политической власти. В РПЦ моментально отреагировали на позицию понтифика. В отделе внешнецерковных связей посчитали, что после таких заявлений диалог между церквями вряд ли возможен.



В одном из последних выступлений Святой апостол признал, что современные элементы политики слишком переплетены. Проявляются глобальные действия государств. Причиной кризиса на Украине могли стать действия НАТО у границ РФ. В Московском патриархате пока не ответили на просьбу Франциска встретиться с патриархом Кириллом. До сентября в мире может очень многое измениться, в том числе и позиция самого понтифика.



