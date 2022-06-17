Южноуральцев предупредили о мошенниках, продающих билеты в челябинский зоопарк

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

17 июня 2022, 14:25 Анна Семенова

В зоопарке ждут гостей. Не дайте мошенникам себя обмануть. Фото: Челябинский зоопарк

В соцсетях активизировались нечистые на руку граждане, которые пытаются заработать даже на детях.

В Челябинском зоопарке сообщили о случаях, когда людям через личные страницы в соцсетях предлагались электронные билеты в том числе на детей до пяти лет (хотя они всегда проходят бесплатно). Мошенники уверяют доверчивых граждан, что существует лимит на количество посещений маленькими южноуральцами и предлагают заплатить за вход 100 рублей. Сумма невеликая, однако, стоит быть осторожными. Купить билет модно только на кассе зоопарка при входе, либо через сервис «Яндекс.Афиша». Никаких ограничений для деток нет, до четырех лет включительно ребенок проходит бесплатно.

Кстати, завтра, 18 июня, в челябинском зоопарке состоится сразу два чудесных мероприятия. В 13:00 всех ждут на медвежью рыбалку. Белые мишки Алтын и Айриша будут охотиться за рыбами в бассейне, яркое шоу обеспечено всем зрителям.

А в 14:00 всех ждут на открытую лекцию «Тайна пустого вольера». Здесь ответят на вопрос: куда иногда деваются животные. Встреча назначена у центральной клумбы.

Оба мероприятия проходят без дополнительной платы!