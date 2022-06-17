«Я поменял все свои доллары в марте и сделал очень хорошие деньги»: Сергей Карякин поблагодарил Запад за санкции

Российский шахматист Сергей Карякин в шутливой форме прокомментировал введение против России санкций США и Евросоюза.
«Я хотел бы поблагодарить правительство США и страны Евросоюза за санкции против России. Благодаря им рубль укрепился до максимальных значений по отношению к евро с 2015 года и к доллару с 2018-го!
Лично я поменял все свои доллары в марте по курсу 120 рублей за доллар, сейчас курс – 56,5. Я также сделал очень хорошие деньги на евро! Гораздо больше, чем я мог выиграть в турнире претендентов», – заявил шахматист.
Напомним, что Сергей Карякин отстранен Международной федерацией (ФИДЕ) от участия в турнире претендентов на мировую шахматную корону за свои высказывания в поддержку спецоперации на Украине.
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