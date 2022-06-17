Челябинцев просят не бросать окурки на улице и не поджигать пух

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17 июня 2022, 14:08 Анна Семенова

Поджог тополиного пуха карается штрафом. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Все улицы города замело летним снегом.

Жители областного центра яростно призывали жару, а теперь плюются и ругаются на тополиный пух, который активно полетел сразу с наступлением по-настоящему летних дней. В городской администрации напоминают, что в данное время года частой причиной пожаров становится именно поджог пушинок, скапливающихся в большом количестве во дворах, скверах и вдоль дорог. И не всегда это шалости юных испытателей, иногда возгорание происходит из-за беспечности взрослых: бросил окурок и уже через считанные минуты пламя может завладеть довольно большой территорией.

Поэтому в мэрии напомнили, что места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать и поливать водой, не позволять детям и подросткам поджигать. Предприятиям и учреждениям дано указание установить контроль за курящими сотрудниками. Сейчас категорически запрещено сжигать мусор и разводить костры.

Всем родителям нужно рассказать своим чадам об опасности горящего пуха, который воспламеняется как порох. Температура его горения достигает 800 (!) градусов.

Кстати, за нарушение требований пожарной безопасности грозит административный штраф 2-3 тысячи рублей. А если в случае пожара было уничтожено или повреждено чье-то имущество, светит уголовная ответственность.