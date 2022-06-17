В Крыму решили повременить с деукраинизацией

В Симферополе Общественная палата Крыма рассмотрела вопрос о переименовании библиотеки имени Ивана Франко. По итогам соответствующих обсуждений, было принято решение пока этого не делать.
«В условиях проведения специальной военной операции рассматривать вопросы, которые вносят определенный раскол в общественное мнение, не очень целесообразно», - заявил председатель палаты Александр Форманчук.
Известно, что украинский поэт, писатель, ученый и революционер Иван Франко в 1916 году был номинирован на Нобелевскую премию. Однако получить он ее не смог, поскольку был замучен в тюрьме Севастополя.
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