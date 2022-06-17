Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

В Крыму решили повременить с деукраинизацией

, 13:52

В Крыму решили повременить с деукраинизацией
Фото: pixabay.com

В Симферополе Общественная палата Крыма рассмотрела вопрос о переименовании библиотеки имени Ивана Франко. По итогам соответствующих обсуждений, было принято решение пока этого не делать.

«В условиях проведения специальной военной операции рассматривать вопросы, которые вносят определенный раскол в общественное мнение, не очень целесообразно», - заявил председатель палаты Александр Форманчук.

Известно, что украинский поэт, писатель, ученый и революционер Иван Франко в 1916 году был номинирован на Нобелевскую премию. Однако получить он ее не смог, поскольку был замучен в тюрьме Севастополя.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика