В Крыму решили повременить с деукраинизацией

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17 июня 2022, 13:52

Фото: pixabay.com

В Симферополе Общественная палата Крыма рассмотрела вопрос о переименовании библиотеки имени Ивана Франко. По итогам соответствующих обсуждений, было принято решение пока этого не делать.



«В условиях проведения специальной военной операции рассматривать вопросы, которые вносят определенный раскол в общественное мнение, не очень целесообразно», - заявил председатель палаты Александр Форманчук.



Известно, что украинский поэт, писатель, ученый и революционер Иван Франко в 1916 году был номинирован на Нобелевскую премию. Однако получить он ее не смог, поскольку был замучен в тюрьме Севастополя.



