Новую станцию метро и девять километров дорог построят в районе Южного речного порта

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17 июня 2022, 11:37

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

В районе Южного речного порта планируется строительство и реконструкция порядка девяти километров дорог, а также новой станции метро. Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, вместе эти работы обеспечат развитие Южнопортовой улицы, Проектируемого проезда № 1423,1-ого и 2-ого Южнопортовых проездов от Шоссейной улицы до Третьего транспортного кольца.



Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки для этой территории, разработанный специалистами Института Генплана. На территории бывшей промзоны появятся общественно-деловые кластеры, жилые кварталы и современная благоустроенная набережная, благодаря которым эта территория станет новым центром городской жизни.



«Эта территория — одна из будущих точек роста, важных для всего города, и мы должны подготовить её для будущих нагрузок. Поэтому мы планируем строительство нескольких новых проездов и путепроводов, реконструкцию и расширение Южнопортовой улицы. Ключевым объектом транспортной инфраструктуры этого района будет станция метро "Южный Порт", которая войдет в Люблинско-Дмитровскую линию, а примыкающая к ней пешеходная эстакада обеспечит выход пассажиров к Москве-реке», — рассказала Юлиана Княжевская.



Сейчас, по её словам, у жителей ряда районов юго-востока столицы есть только два выезда в сторону центра и область: Волгоградский проспект и Люблинская улица. Новая магистраль должна стать дополнительным радиальным направлением и обеспечить транспортные связи между районами Центрального, Юго-Восточного, Южного административных округов города Москвы и ближайшими районами Московской области, а также уменьшить загрузку существующей дорожной сети.



В рамках проекта планировки планируется реконструкция нескольких участков Южнопортовой улицы, 1-ого и 2-ого Южнопортового проездов, строительство проектируемого проезда № 1423 от путепровода через подъездные железнодорожные пути в Южный Речной порт до путепровода через Курское направление Московской железной дороги, а также строительство путепроводов, обеспечивающих комфортное движение по нему, строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении проектируемого проезда №1423 и Южнопортовой улицы. Предусмотрен ремонт тротуаров, организация пешеходных переходов, остановок наземного общественного транспорта, организация пешеходного движения, а также благоустройство всей территории.



