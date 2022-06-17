Красноярскому «мафиози» Паше Цветомузыке заменили неотбытую часть срока

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17 июня 2022, 11:29 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Фото: pixabay.com

Криминальному авторитету из Красноярска Вилору Струганову, известному под именем Паша Цветомузыка, суд изменил наказание на принудительные работы. В 2015 году он уже получил девять лет колонии строгого режима за убийство трёх человек.

«Струганову заменено наказание с лишения свободы на принудительные работы, - сообщили представителям СМИ в прокуратуре Красноярского края. - Замена наказания судом на более мягкое возможна по ходатайству осуждённого при условии отбытия 2\3 срока лишения свободы и соблюдения им режима отбывания наказания».

Выйти из колонии строгого режима авторитет должен был в 2024 году. На принудительных работах Струганов находится в изолированном участке, функционирующем как исправительный центр. До того он отбывал наказание в ИК-6 в городе Красноярск. Стоит напомнить, что криминальный авторитет проходит свидетелем по делу бывшего председателя совета директоров Красноярского алюминиевого завода Анатолия Быкова, который в свою очередь обвиняется в убийстве и в подстрекательстве к убийству. По данным защиты Быкова, вчера Вилор Струганов дал показания по этому делу в суде.