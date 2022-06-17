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Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 3 373 новых случая заражения COVID-19

, 11:18

В России за сутки выявили 3 373 новых случая заражения COVID-19
тест на COVID-19, https://unsplash.com/photos/PXZEg4hnyVw

В России за сутки выявили 3 373 случая заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили утром в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что по состоянию на 17 июня в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 1 370 человек. За прошедшие 24 часа на территории страны скончались 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Согласно сообщению, за минувшие сутки в России выздоровели 4 228 человек, что на 10% меньше в сравнении с показателями 16 июня.

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