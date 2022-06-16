Латышский эксперт Мартиньш Варгулис: Россия еще не показала свою силу

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

16 июня 2022, 21:42 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Все больше и больше в Латвии появляется экспертов, которые пытаются «разобраться» в ситуации Россия-Украина. Кто только не высказал свое мнение – актеры, политологи, политики, депутаты и прочие публичные люди… И все они, конечно, эксперты!

Свое мнение высказал внешнеполитический эксперт Мартиньш Варгулис. Оно показалось мне необычным:

«Нельзя расслабляться и соглашаться на компромиссы, ибо это только разожгло бы аппетиты России и следующим в очереди было бы НАТО, конкретно Балтия. Достоверных данных о спецоперации не достает – в отношении представляемой Россией и также Украиной информации о потерях я был бы осторожен. Кроме того, существует цензура, введенная Латвией против российских СМИ – запрет не всегда бывает правильным подходом… Соперника надо знать в «лицо» - о чем думает, какие у него аргументы. Что касается вооруженных сил Украины и России, то Украина выполнила много домашней работы… В то же самое время, российские вооруженные силы показали в самом начале свою не способность управлять ситуацией, и даже получили «название» - бумажный тигр… Я лично думаю, что этот тигр еще не показал всю свою силу! Я в настоящий миг российские возможности не списывал бы. Это стратегическая ошибка. В самом начале, в первый месяц, мы уже хотели желаемое провозгласить действительным, говорили, что Украина победит, что стратегически уже победила… Но тигр всю свою силу еще не показал, и, к моему сожалению, проявление этой силы может быть весьма неприятным. Сколько ситуация продолжится? Я думаю, что долго… Усталость, как видим, наступает прежде всего у западных союзников. Будем честны, присланная техника не всегда была новейшая и сильнейшая. Видим и передряги в плане сплоченности… Запада… Также общество Украины начинает уставать. Российское общество? Еще раз подтверждается тот факт, что для большей части общества России благосостояние не есть столь важный вопрос, как для нас. Во имя государства, во имя им понятных идей, российское общество готово терпеть долго. Чего опасается Латвия, страны Балтии? Есть чего опасаться – не допустить поражения Украины, иначе далее г-н Путин начнет разбираться с Балтией… индивидуально. Так многие латвийцы думают».

Пожалуй, это один из немногих комментариев, который интересно слушать. Более того, в некоторых вещах я согласна, а в иных нет…

Да, Латвии есть чего опасаться! А кто виноват? Если с трибуны парламента националисты, поклонники латышских легионеров СС вещают, что все русские Латвии – «есть» враги и оккупанты, запрещают возлагать цветы 9 мая к памятникам, которые символизируют победу над нацизмом в ВОВ, издают законопроекты о том, чтобы выгнать русскоязычных из Латвии, официально шествуют латышские легионеры СС 16 марта, а их называют «героями» Латвии, а тех, кто победил фашизм – «преступниками», запрещают использование русского языка, призывают устроить «бойню» русскоязычных Латвии! Так кто виноват в том, что это происходит? Так зачем же оскорблять Россию только за то, что держава решила бороться с проявлением нацизма там, где живет много русских, например, в странах Балтии! Да, бывает вынужденная мера, если слов не понимают! Конечно, ответ давать Латвии придется за все унижения русскоязычных! А боятся потому, что ответить нечего! Есть только злость… Вот ее и пресечет Россия!

Насчет военной тактики России в начале спецоперации – не могу согласиться! Россия просто ЖАЛЕЛА мирное население Украины! Лично я ни на секунду не сомневалась, что, как выразился эксперт – «тигр» был бумажным… Россия всегда славилась великими полководцами, которых было предостаточно – Святослав Игоревич, Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской, Александр Суворов, Федор Ушаков, Михаил Кутузов, Георгий Жуков… Продолжать? И уж как вести военные действия, поверьте, Россия умеет! Слишком много горя, нападок, унижений перенес русский человек!

А что касается тигра… Нет, не могу согласиться! Разбудили русского медведя! Зачем? «Вызвали» его из берлоги… А теперь «хлебайте» через край! Только дурак не знает, как страшен разбуженный медведь!