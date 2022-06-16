День Всех святых – это именины любого из нас

Аргументы Недели → Общество 13+

16 июня 2022, 21:28 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

К нам стремительно приближается великий и святой праздник. 19 июня Церковь вспоминает сразу всех святых. День так и называется – «Неделя всех святых». Причём слово «неделя» здесь присутствует в значении древнерусского «воскресенья», то есть дня, в который люди ничего не делают. Этот праздник можно назвать именинами любого из нас. Даже те, кого назвали не по святцам, всё равно носят имена, принадлежавшие некогда святым праведникам. В этом сокрыт очень глубокий и значимый смысл.

Как же определить своего покровителя и заступника? Взяв своё имя, нужно найти список всех святых с данным именем и среди них избрать того, чей день памяти отстоит от вашего дня рождения на минимальный срок. И нужно сделать так, чтобы вначале шёл день рождения, а уже потом день памяти соимённого святого праведника. Этот день, отстоящий от даты вашего рождения на минимальный срок вперёд по календарю. Он как раз и будет днём ваших именин. А сам святой – есть ваш святой покровитель. Люди всегда ценили заступничество и защиту своего святого. И в нынешние дни ничего не изменилось.