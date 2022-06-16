Лавров: Россия не вторгалась на Украину и ни на кого не нападала

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16 июня 2022, 20:45 Источник: Глава МИД РФ Сергей Лавров, интервью

фото с сайта МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не вторгалась на Украину. Глава российского внешнеполитического ведомства ответил на вопрос журналиста о вторжении: "Мы не вторгались на Украину.

Объявили "специальную военную операцию, когда у нас не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью, втягивая Украину в НАТО".

Лавров отметил, что Запад лелеет, опекает и всячески пестует неонацистский режим, а украинский президент Зеленский публично заявил в сентябре 2021 года, что если кто-то чувствует себя на Украине русским человеком, пусть уезжает в Россию.

Лавров напомнил, что Зеленскому корреспондент «Си-Эн-Эн» заявил, что полк «Азов» был внесен в некоторых западных странах, в США, в Японии в список экстремистских, террористических организаций, Зеленский пожал плечами и сказал, что у них таких батальонов и полков много, они такие, какие есть.

По словам главы МИД РФ, у России иного выхода не было. "Мы не нападали ни на кого. Нападали на русских на Украине", - заявил Лавров. Он подчеркнул, что сейчас "западным оружием украинский режим атакует мирных граждан, города, точно также как они это делали в 2014 году, когда на Украине произошел переворот, к власти пришли путчисты, когда бомбили центр Луганска с самолетов, когда сожгли в Одессе 50 человек.