Депутат Сейма Латвии пригрозил самосудом «русским оккупантам»

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16 июня 2022, 20:45 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Националисты Латвии совсем «озверели» - чем успешнее спецоперация, тем злее становятся «патриоты» Латвии. Намедни, депутат Сейма Янис Домбрава дошел до того, что открыто призывал совершить самосуд над «русскими оккупантами».

Сложно представить, что публичный человек, который «пишет» законопроекты, открыто выступит и призовет к междоусобице… Но это так!

В чем суть дела?

В Латвии состоялся судебный процесс над мужчиной, который сорвал с молодого человека украинский флаг – юноша укрыл свои плечи. Наказание вылилось в 6034 евро и 200 часам принудительных работ.

Депутату Домбраве показалось этого мало, и он высказался:

«Нападение на подростка с флагом Украины иллюстрирует опасную проблему, которую создают министерства внутренних дел и юстиции – жители не могут положиться на то, что государство будет эффективно защищать их от русских оккупантов. Последствия этому могут быть такими, что общество само начнет решать проблему русских».

Итак, что мы видим?

Давление на правоохранительные органы, используя мандат депутата! Однозначно! Далее, призыв совершать самосуд над русскими Латвии! Однозначно!

Картина ясна – русскоязычным Латвии, гражданам РФ с видом на жительство в Латвии, увы, становится небезопасно жить…

Удивительно, но правоохранительные органы Латвии не видят никакого преступления в словах депутата Яниса Домбравы!

И кто теперь сомневается, что в Латвии нет нацизма?