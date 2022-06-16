Челябинцев познакомят с особенностями этнографического туризма

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

16 июня 2022, 19:54 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено организаторами

17 июня в эфир выйдет очередной выпуск стрим-шоу «Поутру». Его ведущие Сергей Филичкин и Андрей Трушников в прямом эфире обсудят самые интересные новости и главные события уходящей недели, а также пообщаются с гостями.

Об одной из разновидностей туризма зрителям расскажет студент ЮУрГУ Владислав Чигин. Молодой человек стал победителем Всероссийского конкурса «Культура, этнос, традиции: диалог культур» в номинации «Этнографический туризм: экскурсии и туры по любимому краю».

Мама особенного ребенка, организатор информационных акций в поддержку детей с ОВЗ Виктория Шафигина поделится опытом, как привлечь внимание общества к важной проблеме.

А режиссер театра «Манекен» Алексей Тетюев поведает о театральном фестивале «Noвый», который недавно завершился в Челябинске.

Трансляция стрим-шоу будет идти в сообществе «Гранада ТВ» «ВКонтакте». Начало в 8.30 по челябинскому времени.

Напомним, что «Поутру» - это проект медиахолдинга «Гранада Пресс».