Шарий после запрета его партии на Украине назвал Зеленского «ничтожеством, плясавшим за пять копеек на свадьбах»

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16 июня 2022, 18:02

Анатолий Шарий, фото из соцсети

Украинский политик, журналист и видеоблогер Анатолий Шарий после решение суда во Львове о запрете его "Партии Шария" согласно новому закону Украины о "пророссийских партиях" назвал украинского президента Владимира Зеленского ничтожеством.

Комментируя решение суда, Шарий сказал, что его мог принять только "рогулистический львовский суд", в котором работают судьи, "вылезшие из схрона и не читавшие законы".

Шарий назвал "ничтожеством, плясавшим за пять копеек на свадьбах" президента Украины Владимира Зеленского, по идее которого изменено законодательство.

В соответствии с решением суда имущество и активы "Партии Шария" переходят государству. Истцом выступило Министерство юстиции Украины совместно с СБУ.

Шарий заявил, что не признает этот суд с его решениями. "Не считаю это государство, управляемое подобием президента, правовым государством и очень глупо с его стороны полагать, что это победа. Это не победа, твоя, это безнадега. Когда-нибудь попрошу тебя сплясать. Бесплатно, чучело" - написал политик в своем Telegram-канале.