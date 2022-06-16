Топ-менеджеров «Аэрофлота» обвиняют в крупных махинациях

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16 июня 2022, 15:22 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

В Москве арестован Михаил Минаев, директор департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота». По предварительным данным, речь в его деле идет об особо крупном мошенничестве при заключении договоров лизинга лайнеров Airbus A350. Топ-менеджер отправлен в СИЗО до 8 августа.



В МВД и авиакомпании от комментариев пока воздерживаются, но по некоторым данным, Михаилу Минаеву якобы инкриминируется несколько эпизодов мошенничества, связанных с заключением контрактов на покупку самолетов Airbus A350 в 2021 году.



За последний месяц это уже второй топ-менеджер «Аэрофлота», попавший под уголовное преследование. Ранее был заочно арестован экс-заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов. Он также обвиняется в особо крупном мошенничестве.



Андрей Панов покинул Россию в марте нынешнего года. Его дело связано со злоупотреблениями при заключении контракта с американской компанией Bain на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота». Причем до назначения в 2018 году на должность в «Аэрофлот» Панов восемь лет работал именно в консалтинговой компании Bain. Договор с ней «Аэрофлот» заключил в 2019 году.



Адвокат Андрея Панова заявил, что арест своего клиента уже обжаловал.



