Беглов отдал Конюшенное ведомство Нисанову, пока Пригожин занят помощью Донбассу

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16 июня 2022, 15:33

Во вторник, 14 июня, Фонд имущества Петербурга подписал договор с ООО «БахчаСарай» на право аренды Конюшенного ведомства по инвестиционной программе «метр за 1 рубль» на 49 лет.

Взамен компания обязуется полностью отреставрировать архитектурный памятник за собственный счёт. Нового владельца здания связывают с азербайджанским бизнесменом Годом Нисановым, близким другом губернатора Александра Беглова. Также на Конюшенное ведомство претендовала компания «Альфа» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, но она была отстранена от торгов решением городской госкомиссии. Нисанов и ранее предпринимал попытки выйти на петербургский рынок, но они оканчивались неудачами. Удалось это ему только сейчас, когда внимание Пригожина оказалось сосредоточено на Донбассе.

Предшествовавшие подписанию контракта торги завершились в конце мая. Заявки на участие подали сразу шесть компаний, но допущены были только две – «БахчаСарай» и «СПб Развитие». Решение госкомиссии отдать победу «БахчаСараю» оказалось резонансным в свете того факта, что компания была зарегистрирована всего за 10 месяцев до проведения торгов и не имеет никакого опыта в реконструкции исторических объектов, тем более такого масштаба, как Конюшенное ведомство. Единственный учредитель компании Елена Ершова также не имеет подобных кейсов. Это стало основанием полагать, что за победителем торгов могут стоять гораздо более значимые фигуры.

«Фонтанке» удалось выяснить, что Ершова опосредованно связана с Нисановым. Она ведёт совместный бизнес с предпринимателем Илюшей Юсуповым, члены семьи которого числятся среди учредителей «Киевской площади», главного актива Нисанова. «СПб Развитие», единственный допущенный к торгам конкурент «БахчаСарая» оказался связан с Годом Нисановым ещё теснее. Фирма принадлежит Давиду Нисанову, одновременно являющегося совладельцем упомянутой компании Года Нисанова «Киевская площадь».

Отстранённые компании попытались оспорить решение комиссии Смольного в Федеральной антимонопольной службе, но та аннулировать торги не стала. Кроме того, «Альфа» направила иск в Арбитражный суд, но насколько интенсивно компания будет бороться за Конюшенное ведомство пока не ясно. В настоящее время Евгений Пригожин занят помощью Донбассу, где в рамках специальной военной операции действует связываемая с ним ЧВК «Вагнер».

Ранее Год Нисанов уже пытался получить объекты в Петербурге. В 2017 году девелоперская компания «Оптима», дочернее предприятие «Киевской площади», получило участок в Парке Интернационалистов под строительство океанариума. Однако против стройки выступили жители района, когда узнали, что под видом океанариума будет построен крупный торговый центр – под магазины планировалось отдать почти 90% площади всего комплекса. В итоге жителям удалось отстоять участок и вернуть его обратно в состав парка.

Намерение Нисанова превратить свои бизнес-проекты в торговые площади объяснимо, именно этот вид бизнеса является для него основным. В Москве он владеет крупнейшими столичными рынками, такими как «Фуд Сити» и «Садовод», а также торговыми центрами, в том числе ТРК «Европейский», занимающий второе место в Европе по посещаемости. В то же время объекты Нисанова регулярно фигурируют в криминальных сводках. Правоохранители неоднократно проводили там обыски по делам о торговле контрафактом, отмывании денег и рэкете.

Главными покровителями рынков считаются азербайджанские этнические группировки, исторически специализирующиеся на «крышевании» торговых точек. В Петербурге они действуют на рынках Апраксина двора и Софийской овощебазы. Показательно, что покровителем этих объектов считается неформальный глава азербайджанской общины Вагиф Мамишев, советник губернатора Александра Беглова. Мамишев, как он сам публично заявлял, долгое время находится в тёплых дружеских отношениях с Бегловым. Также он имеет тесные связи с Нисановым.

Это даёт весомы основания полагать, что попытки Нисанова обзавестись собственным бизнесом в Петербурге не случайны и согласованы со Смольным. В пользу этого говорит тот факт, что именно Год Нисанов стал инициатором включить Конюшенное ведомство в инвестиционную программу «метр за рубль». Предприниматели неохотно в ней участвуют, так как на реконструкцию объектов город отводит только 7 лет и, если из-за непредвиденных обстоятельствах они затянутся, Смольный вправе забрать объект без возмещения понесённых предпринимателем расходов. Нисанов открыто направлял Беглову письмо с предложением включить Конюшенное ведомство в программу, и губернатор сразу воплотил это предложение в жизнь.

Можно ожидать, что тенденция эта продолжится и пока петербургские бизнесмены отвлечены на помощь Донбассу, в частности городу-побратиму Мариуполю, Год Нисанов продолжит получать объекты под свои рынки и торговые центры, при полном содействии со стороны губернатора Александра Беглова.