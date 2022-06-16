Начался судебный процесс по делу о крупной аварии на новосибирской АГЗС

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16 июня 2022, 13:06 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

В прошедшую среду в Октябрьском райсуде состоялось первое заседание по уголовному делу о сильном взрыве на АГЗС Новосибирска, расположенной вблизи густонаселённого жилого района. Вечером 14 июня 2021 года на заправке прогремел мощный взрыв, который не оставил от неё камня на камне. Гигантский огненный шар диаметром в несколько десятком метров был виден издалека. Фрагменты оборудования разлетелись в радиусе двухсот метров. Площадь пожара быстро разрасталась и достигла почти 1.5 тысяч кв.м. Пламя быстро перекинулось на находящиеся рядом гаражи и складские помещения.

Для полной ликвидации пожара потребовалось семь часов. В результате катастрофы более 50 человек получили ожоги. Семи потерпевшим был причинён тяжкий вред здоровью. Некоторые из них проходят реабилитацию до сих пор. На находящихся неподалёку вещевых складах было уничтожено имущество 28 потерпевших. Сгорели несколько автомобилей. Суммарный ущерб по этому делу составил отметку в 162 млн рублей. Глава Новосибирский области Андрей Травников заявил, что «жителям района просто повезло, что взорвавшиеся цистерны не полетели в сторону близлежащих жилых домов».

По факту инцидента на автозаправке СКР возбудил дело по ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности) и ст.238 УК РФ (оказание небезопасных услуг). В результате расследования было установлено, что авария произошла во время перекачки топлива из цистерны газовоза DAF в резервуары. Ростехнадзор организовал собственное разбирательство. Как говорится в отчёте, АГЗС была зарегистрирована в реестре опасных производственных объектов ещё в 2016 году. Автозаправке присвоили IV класс опасности.

При отчёте в числе причин ЧП были названы разгерметизация рукава высокого давления при выполнении сливно-наливных операций, а также отсутствие на резервуаре устройств, блокирующих выход сжиженного газа при его несанкционированном выбросе. Помимо всего прочего установили, что компрессор эксплуатировался с отсутствующей автоматикой безопасности. Проведение сливно-наливных работ проводилось без соединительных рукавов и заземления автоцистерны.

Обвиняемыми по данному делу привлекли гендиректора ООО «Сибгаз» Романа Гармидера, его делового партнёра Алексея Савлука и инженера ООО «Сибгаз» Геннадия Киселя. Все трое сейчас находятся под домашним арестом. Гармидеру и Савлуку инкриминировали ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). Эксплуатация автозаправки на протяжении пяти лет позволила им получать доход более 100 млн рублей. Гармидер сообщил, что признаёт вину лишь частично. А его подельник Савлук заявил, что выскажется по этому вопросу позже. Геннадий Кисель и вовсе отказался признавать свою вину.