Горадминистрация Артёма своей работой в 2021 году удовлетворила депутатов

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16 июня 2022, 11:01

Сегодня,16 июня на заседании Думы Артёмовского городского округа глава администрации Вячеслав Квон выступил с отчётом о результатах своей деятельности и работы администрации муниципалитета в 2021 году, в том числе по решению вопросов, поставленных народными избранниками.

Вячеслав Квон в своём отчёте отметил, что в качестве приоритетных направлений администрацией Артёмовского городского округа решались задачи по развитию социальной сферы, улучшению инвестиционного климата и созданию условий для развития конкуренции, развитию городской инфраструктуры и совершенствованию качества городской среды, повышению эффективности и результативности муниципального управления, поддержке и развитию на территории муниципалитета общественной инициативы, а также формированию и развитию информационного общества.

Несмотря на то, что на 2021 год пришлось активное распространение новой коронавирусной инфекции, администрации Артёмовского городского округа удалось сохранить стабильной социально-экономическую ситуацию и даже добиться положительной динамики по ряду макроэкономических показателей. Например, темп роста в индивидуальном жилищном строительстве по отношению к 2020 году составил 110,3 %. Рост оборота розничной торговли составил 32,8%, а оборота общественного питания – 36,4 %. Оборот товаров и услуг крупных и средних организаций вырос 120,5 %, объём платных услуг населению – на 134,2 %.

Депутаты Артёмовского городского округа признали, что администрацией и главой муниципалитета для улучшения жизни населения и развития территории сделано немало, тем не менее многие вопросы городского хозяйства ещё предстоит решить. Но представленный отчёт они с одобрением приняли к сведению. Решение по отчёту о результатах деятельности главы и администрации Артёмовского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных депутатским корпусом, стало последним в истории Думы VIII созыва.

Трансляция отчёта главы велась на официальном сайте Думы Артёмовского городского округа: http://artemduma.ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link.

Те, кто не имел возможности её увидеть, могут обратиться к записи выступления Вячеслава Квона с отчётом, выложенной на официальном Ютуб-канале https://www.youtube.com/channel/UCfih1tg2zfgyzZ7PiWqWnWw/featured?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link.