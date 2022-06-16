В Екатеринбурге задержали директора института УрФУ

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16 июня 2022, 10:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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15 июня в городе Екатеринбург был задержан Евгений Шурманов, директор Института физической культуры, спорта и молодёжной политики. Его задержали прямо в здании института. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Следствие пока не раскрывает процессуальный статус Шурманова. Уголовное дело находится в производстве ГСУ МВД по Свердловской области.

В Екатеринбурге уже несколько месяцев при сопровождении ФСБ расследуется уголовное дело о хищении 10 млн рублей при проведении всероссийских соревнований, которые прошли 2 года назад на базе института. По данным источника из силовых структур, средства на проведение данного мероприятия выделяло Минспорта РФ. Схема хищения заключалась в многократном завышении стоимости проживания и питания спортсменов, а ещё в двойной оплате услуг. Для таких операций использовались фирмы-прокладки.

В середине апреля в институте прошли обыски. Местные СМИ сообщали, что они могут быть связаны с тратами на проведение чемпионата мира по боксу – 2019. Источники информацию опровергали и отмечали, что она была направлена на очищение репутации Шурманова, чтобы преуменьшить его коррупционную деятельность. Расследование уголовного дела сопровождается с публичным конфликтом самого директора УрФУ с олимпийским чемпионом по боксу Егором Мехонцевым. Боксёр обвинил Шурманова в незаконном получении мастера спорта.

После обвинений со стороны чемпиона, директор публично вызвал Мехонцева на бой. Боксёр на это согласился, отметив, что промоутерская компания Владимира Хронова в организации поединка не откажет. Но позже Шурманов от боя отказался.