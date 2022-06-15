Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Мизинцев: Киевский режим назначил блокированных на «Азоте» на роль мучеников по мариупольскому сценарию

, 22:18 Источник: РИА Новости

Мизинцев: Киевский режим назначил блокированных на «Азоте» на роль мучеников по мариупольскому сценарию
начальник НЦУО РФ Mихаил Мизинцев, фото: МOD Russia/via Globallookpress.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду заявил что украинские власти назначили заблокированных на химическом заводе "Азот" в Северодонецке на роль мучеников по мариупольскому сценарию.

По словам Мизинцева, Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем неповинных мирных граждан - женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате "Азот".

Как заявил на брифинге российский генерал, Киев "лицемерно не отдал приказ украинским военным о прекращении сопротивления".

Мизинцев отметил, что Киев фактически "назначил" мирное население и украинских боевиков очередными "мучениками", как это было в Мариуполе.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Общество

Вооруженные силы Украины в Харькове разместили артиллерию в одной из больниц города

Вооруженные силы Украины в Харькове, разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в городской больнице № 28, находящейся на улице Михаила Гуревича. В среду на вечернем брифинге эту информацию сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. Мизинцев также сообщил, что украинские националисты оборудовали огневые позиции и склады вооружения в госпиталях Одессы и Одесской области. По сведениям Минобороны РФ, в Одессе в зданиях госпиталя № 411 и больницы № 11 на улицах Мариинская и Академика Воробьева, в Одесской области - Доброславе - в корпусах поселковой больницы националисты оборудовали огневые позиции, склады боеприпасов и вооружения.