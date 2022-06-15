Мизинцев: Киевский режим назначил блокированных на «Азоте» на роль мучеников по мариупольскому сценарию

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев в среду заявил что украинские власти назначили заблокированных на химическом заводе "Азот" в Северодонецке на роль мучеников по мариупольскому сценарию.
По словам Мизинцева, Киевский режим вновь показал свое истинное лицо и полное безразличие к жизням ни в чем неповинных мирных граждан - женщин, детей и пожилых людей, находящихся в плену у обезумевших террористов на комбинате "Азот".
Как заявил на брифинге российский генерал, Киев "лицемерно не отдал приказ украинским военным о прекращении сопротивления".
Мизинцев отметил, что Киев фактически "назначил" мирное население и украинских боевиков очередными "мучениками", как это было в Мариуполе.