«Объекты не сданы, деньги потрачены»: депутат Госдумы Дмитрий Свищев о проверке Счетной палаты

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15 июня 2022, 19:39 Источник: sports.ru

Фото: duma.gov.ru

Депутат Дмитрий Свищев рассказал об итогах прошедшего заседания комитета Госдумы по физической культуре и спорту. По его словам, осталось незавершенным строительство 22 спортивных объектов, при этом деньги были потрачены.



«Мы заслушали результаты проверки Счетной палаты, и нас поразило, что эти площадки не завершены в срок. Некоторые из них не могут сдать уже много лет.



Естественно, на это есть разные причины, но сейчас мы будем разбираться, почему так происходит, когда Министерство спорта и президент поставили задачу строить объекты, чтобы максимальное количество жителей страны могло заниматься спортом и получать качественную современную спортивную услугу.



Мы заслушали доклад, выступили три региона, поняли, что ситуация непростая, будем следить и разбираться. У каждого свои доводы и объяснения, но суть не меняется – объекты не сданы, деньги потрачены.



Будем спрашивать и заставлять людей найти желание и средства, чтобы реализовать очень важные и нужные на сегодняшний день проекты», – заявил депутат Свищев.



