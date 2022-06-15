Зачем Дед Мороз из Великого Устюга открыл филиал в солнечном Севастополе

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2022, 18:47

Такого странного сезона для российского туриста не было никогда. Вроде бы коронавирусные ограничения во многих странах отменили, но на фоне украинских событий за границу не особенно поездишь. Половина стран Евросоюза уже не выдают виз на территории России, которая к тому же отключена от главных электронных платёжных систем. Без карточки в современном мире туго, но купить наличные доллары и евро – тоже проблема. Исходя из опыта 2014–2015 гг. на этот случай всегда есть наше Черноморское побережье. Но сегодня аэропорты юга России закрыты. Если бы лето в европейской части России обещало быть столь же жарким, как в прошлом году, можно перебиться и на озёрах в ближайших пригородах. Но синоптики, напротив, особого зноя не обещают. И россиянин понимает, что спасти отпуск могут только нестандартные решения.



Но чем плоха трижды проверенная Турция? Тем более что официальный курс доллара упал ниже 60 рублей? Только тем, что он сильно похож на советский курс в 64 копейки за доллар. А в турфирмах считают стоимость путёвок от 100 рублей за «зелёного».



Зато на Мальдивы сегодня слетать не сильно дороже Турции, хотя в прежние годы разница выходила в 2–3 раза. Тем более что никаких ПЦР-тестов не нужно, а в Таиланд или Шри-Ланку въехать куда сложнее. Хорошим вариантом остаётся Грузия. Гостеприимно распахивает двери для приезжих Дубай, но не каждый россиянин готов платить по 3 тыс. рублей за мороженое. Поэтому вряд ли тут убежище для наших бюджетников. Беспроблемной темой до недавнего времени считался мексиканский Канкун, но многих отпугнули сообщения, будто некоторым россиянам вдруг прислали отказ в визе… на украинском языке.



Внутренний туризм в России значительно шагнул вперёд за последние 10 лет. И казалось бы, все карты в руки Нечерноземью, пока не каждый турист рискнёт пробираться на собственном авто в Крым или Сочи. Но подходы организаторам придётся менять. На Золотом кольце, например, много лет идёт борьба не столько за качество турпродукта, сколько за вхождение во всевозможные программы, пулы и маршруты. Есть ещё проблема - транспортная доступность – бич российского туризма.



Самое большое заблуждение: будто для развития туризма нам не хватает только хороших гостиниц. Индустрия подразумевает интересные достопримечательности, надёжные турфирмы, дороги, безопасность, профессиональных гидов, буклеты, сувениры, великое разнообразие баров, ресторанов, блюд, аниматоров, развлечений. Всё это должно представлять собой сказку, за попадание в которую каждый готов сражаться. Но когда читаешь, что Дед Мороз из Великого Устюга открыл филиал в Севастополе, понимаешь, что надежда наша только на чудо.



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