Глава европейского бюро ВОЗ Клюге заявил, что Европа - эпицентр вспышки оспы обезьян

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15 июня 2022, 16:10 Источник: РИА Новости

Европа остается эпицентром вспышки оспы обезьян. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в среду сообщил о том, что Европа продолжает оставаться эпицентром этой нарастающей вспышки.

По его информации, в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире.

Клюге предупредил, что масштабы вспышки оспы обезьян являются реальной опасностью. По данным представителя ВОЗ, чем дольше циркулирует вирус, тем больше он будет распространяться, и тем сильнее болезнь закрепится в неэндемичных странах.

Директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) Андреа Аммон заявила, что сейчас 1160 случаев оспы обезьян выявлено в 22 странах Евросоюза и Европейской экономической зоны. О смертельных случаях данных нет. По информации Аммон, большинство пациентов переносят оспу обезьян в легкой форме и могут проходить лечение дома.