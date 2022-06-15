Андрей Бочкарёв: Бирюлёвскую линию интегрируют в систему московского метро за счет создания трех пересадок

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15 июня 2022, 15:26

Бочкарев А.Ю. Фото: соцсети

Находящийся на стадии проектирования участок перспективной Бирюлёвской линии метро от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» обеспечит ее интеграцию в транспортный каркас столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв.



«Первый участок будущей Бирюлёвской линии метро протяженностью около 5 км со станциями "ЗИЛ", "Остров Мечты" и "Кленовый бульвар" обеспечит интеграцию новой ветки в транспортный каркас города путем создания трех пересадок с двумя радиальными ветками – действующей Замоскворецкой и перспективной Троицкой, а также строящейся Большой кольцевой линией подземки», – сказал Андрей Бочкарёв.



Он отметил, что после утверждения проекта планировки территории продолжается согласование объемно-планировочных решений с Московским метрополитеном для увязки новых станций с действующими участками метро.



«Так, с будущей станции "ЗИЛ" предполагается переход на одноименную платформу перспективной Троицкой ветки, "Остров Мечты" соединят с действующей станцией "Технопарк" Замоскворецкой линии, а на "Кленовом бульваре" создадут пересадку на Большое кольцо подземки», – рассказал Андрей Бочкарёв.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов уточнил, что одновременно осуществляется подготовка к началу строительства на данном участке, в частности, разрабатывается проектная документация и проводятся необходимые конкурентные процедуры для выбора подрядчика.



«Также предполагается создание соединительной ветки Бирюлёвской с Замоскворецкой линией метро, которая обеспечит оборот подвижного состава и его интеграцию в систему подземных магистралей столицы», – добавил Юрий Кравцов.



По его словам, всего на будущей Бирюлёвской линии столичного метрополитена общей протяженностью 21 км появятся десять станций. Проект планировки территории под строительство разделен на три участка, первый участок от станции «ЗИЛ» до «Кленового бульвара» уже утвержден, два других пока находятся в разработке.



Ввод Бирюлёвской линии улучшит транспортное обслуживание юга и юго-востока Москвы. Радиальная ветка пройдет по территориям семи районов – Даниловского, Нагатинского затона, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлёво Западное, Бирюлёво Восточное и Печатников.



