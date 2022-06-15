Сколько «стоит» флаг Украины в Латвии?

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

15 июня 2022, 15:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии очень заботятся о флаге Украины! Да так, что можно срок реальный получить и лишиться сбережений, если выскажешь свое мнение об украинском флаге.

И это совершенно серьезно! И наказание находит «злоумышленника» незамедлительно!

Не прошло и месяца, как произошел один случай в Риге – молодой человек шел по центру столицы Латвии с украинским флагом… Стоит отметить, что в Риге уже практически невозможно найти государственный флаг, а вот украинский – сколько угодно! Понятно, что многих латвийцев такое «внимание» к символу чужого государства просто раздражает – пыл «справедливости» угас, да и миллионные траты на гостей из Украины, а не на местных пенсионеров и детей, не вызывает энтузиазма! Да и святыня Латвии – прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос – двух карминовых, разделенных белой полосой, но никак не сине-желтого цвета!

Вернемся к молодому человеку! Итак, он шел по Риге с украинским флагом! Так бы и шел, но его «остановил» мужчина и потребовал убрать флаг… Молодой человек не подчинился и тогда мужчина просто вырвал святыню Украины из рук патриота!

Все это случилось 20 мая! И уже состоялся суд! По словам молодого человека, у которого отец – украинец, мужчина напал на него только потому, что на его плечах был украинский флаг! Да не просто напал, а со словами: «Что это за фашистская тряпка у тебя?»

Видимо, для судьи этого было достаточно – наказание вылилось в 6034 евро!

А вот адвокат молодого человека требует другого наказания – лишения свободы! Приговор будет обжалован!

Да уж… Неясно только, а какая доказательная база была? Впрочем, это ли важно? Главное – показательный процесс!

Могу точно сказать, что подобные процессы вызывают только раздражение. Почему? А потому, как чужаков в Латвии не любят, особенно, когда те переходят «границы» настырно…