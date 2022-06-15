Латвийский политолог Юргис Лиепниекс: У президента Латвии одна заслуга – он показал, что нам не нужен президент

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

15 июня 2022, 14:37 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Нынешнее правление главы Латвии Эгилса Левитса, увы, оказалось провальным. К такому мнению пришло большинство латвийцев, видя, что происходит в стране – непомерные цены, нищета и полная несостоятельность президента Эгилса Левитса.

Мнение большинства латвийцев открыто озвучил политолог Юргис Лиепниекс:

«У Эгилса Левитса одна заслуга – он показал, что нам не нужен президент. На мой взгляд, это единственное, что принес г-н Левитс в нашу политику. Государству не нужен президент, и мы зря тратим на это деньги. Просто сидит человек на бюджете… Президентская институция не дешевая. Г-н Левитс четче всех президентов Латвии дал понять, что он не нужен. Мы совершенно спокойно можем прожить без такого президента, а деньги отдать раковым больным».

Я очень хорошо помню, как было объявлено латвийцам, что нынешний президент Латвии стал «заморский» судья ЕП Эгилс Левитс… На тот момент, многие латвийцы приняли это с восторгом – очень, очень хорошо помню, как одна пожилая латышка заявила СМИ – «Левитс – наш Бог!»

Лично я отнеслась к такому президенту очень негативно – видимо, сыграла внутренняя интуиция, знания истории, Латвии… Я точно была уверена, что латвийцы в итоге разочаруются, и открыто высказывала свое мнение! Прошло три года… Что конкретно сделал для страны г-н Левитс? Ничего! Более того, он стал просто раздражать спокойных латвийцев! Чем? Тем, что совершенно не знает жизнь латышского народа! Он далек от людей!

Удивительный случай произошел в начале года – очередной раз выступая перед латвийцами г-н Левитс удивленно заявил – «оказывается, большинство людей живут за гранью бедности!» И это после трех лет правления??? Кроме высокопарных слов о латышском патриотизме – более ничего! Но известно, что голод – не родная тетка, и бла, бла, бла главы государства для латвийцев – раздражающий фактор! Людям хочется есть, а не выслушивать пустые речи!

Я бы немного «исправила» политолога Юргинса Лиепниекса – президент Левитс показал латвийцам, как можно стать миллионером и при этом не вмешиваться в жизнь страны! Да, Эгилс Левитс с удовольствием поощрял повышение заработной платы себе, хотя прекрасно знает, что люди живут практически впроголодь! И великолепно тратит государственный бюджет!

Я думаю, что удивляться нечему – приезжий господин выжимает из страны последние соки, чтобы потом уехать из Латвии с тугим кошельком!

Я сделала небольшой опрос истинных латышей о президенте Латвии… Например, моя титульная приятельница-следователь заявила: «Я просто в шоке от Левитса – полная несостоятельность! Полное ничего!»

Историк Арнис: «Я не хочу о нем говорить! Худшего президента не было в истории Латвии!»

Депутат Сейма: «Это просто кошмар! Он не владеет элементарными знаниями о жизни латвийцев, об экономике страны. Эти выводы могу сделать после общения с г-ном Левитсом!»

Право слово, а почему такое удивление? Цель г-на Левитса – не повышать благосостояние латвийцев, а выполнять распоряжения хозяина из США – например, разорить народ Латвии полностью, чтобы «освободить» территорию страны для иных военных нужд… А как иначе, если за все годы правления президент страны ни одного слова не сказал о том, как обустроить Латвию, чтобы люди, простите, могли вдоволь поесть!?