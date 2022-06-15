Южноуральцы могут присоединиться к сбору гуманитарного груза для ЛДНР

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

15 июня 2022, 13:59 Татьяна Михайлова

Фото: экспертный клуб (Москва)

Общероссийский народный фронт запустил специальный портал «Все для Победы», с помощью которого все желающие могут отправить деньги и гуманитарный груз для бойцов Луганской и Донецкой народных республик.

Сбором занимаются военные корреспонденты и известные люди. Это гарантирует, что помощь будет доставлена адресатам. На портале можно выбрать готовый гуманитарный набор: продуктовый, детский, медицинский или с бытовыми принадлежностями.

«Я часто вижу в соцсетях, что организуются различные сборы жителям Донбасса и Луганска и люди помогают. Помощи могло быть гораздо больше, если бы у людей была уверенность, что помощь, дойдет до адресатов. Сегодня эта проблема решена!», - прокомментировал инициативу ОНФ председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев.

Проект «Все для Победы» заслуживает внимания и поддержки, уверен исполнительный директор национального проекта «Сельские школы РФ», руководитель проектов фонда «Институт воспитания строителей страны» Николай Махнев.