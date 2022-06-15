Актёру кино и следователю вынесли приговор

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15 июня 2022, 14:10 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Бывший следователь Главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве Александр Артемьев и актёр кино Дмитрий Ярцев получили 5 лет и 3,5 года колонии соответственно.



Согласно материалам уголовного дела, осенью 2020 года 43-летний актёр Ярцев по просьбе своего 33-летнего приятеля Артемьева связался с неким находящимся под следствием бизнесменом. Артист сообщил ему, что за $300 тыс. тот сможет избежать наказания. Ярцев утверждал, что в 12-м отделе ГСУ ГУ МВД по Москве, который расследовал уголовное дело бизнесмена, у него работает хороший знакомый. Якобы тот пообещал договориться обо всем с коллегой, в производстве которого и находится дело. В итоге, поторговавшись, стороны сошлись на $250 тыс.



После этого бизнесмен решил обратиться в правоохранительные органы. Все дальнейшие переговоры между ним и Дмитрием Ярцевым фиксировали сотрудники ФСБ. Актёр был задержан при передаче части денежных средств в ноябре 2020-го. Александра Артемьева, подавшегося в бега, удалось задержать в декабре того же года.



