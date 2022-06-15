Детский омбудсмен Ольга Ярославская: Еще и Луганск кормить будем? Да, будем, потому что это русские люди

Аргументы Недели → Общество 13+

15 июня 2022, 12:54

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала «Аргументам недели» о гуманитарной помощи для детей Донбасса. Сейчас особенно не хватает учебников на русском языке.

Омбудсмен отметила, что в столице России много пунктов приема гуманитарной помощи. «Если говорить о детях-сиротах, то здесь даже меньше проблем – они сегодня находятся под защитой даже двух государств. А вот семьи, у которых, к примеру, один ребёнок, но негде жить? Как помочь? Можно взять к себе», - сказала Ольга Ярославская. Она подчеркнула, что москвичи охотно помогают по всем направлениям.

В начале июня мэр Сергей Собянин подписал соглашение о побратимстве с Луганском. Москва окажет социально-экономическую и гуманитарную помощь, чтобы как можно скорее восстановить инфраструктуру в Луганске. «Туда, к примеру, выехали наши московские строители с такой техникой, которую луганчане в жизни не видели. И мы должны с вами понимать, что и наша частичка в этой помощи есть, потому что и наши налоги туда идут. И, как мне кажется, очень важно поддержать решение мэра, а не сидеть и говорить, что вот мол, ещё и Луганск кормить будем. Да, будем, потому что это русские люди», – отметила Ярославская.

Больше всего, по словам московского уполномоченного по правам ребенка, не хватает учебников на русском языке. Доставляя гуманитарную помощь, по мнению омбудсмена, необходимо тщательно продумать логистику. «Наши люди всё принесут, самое лучшее, но нужно, чтобы всё это действительно дошло до ребёнка», – подытожила Ольга Ярославская.

Подробнее - в интервью Ольги Ярославской "Аргументам недели".