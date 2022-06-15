Почти 8 тысяч южноуральцев расселено из аварийного жилья за три года

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15 июня 2022, 09:10 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

В Челябинской области действует региональная адресная программа.

Уральский федеральный округ стал лидером по переселению граждан из аварийного жилищного фонда по результатам 2019-2022 годов. За этот период было расселено 87 тысяч человек при плане в 49,6 тысяч. Такие данные опубликовала сегодня Контрольно-счетная палата Челябинской области.

Ведомство сообщает, что на Южном Урале с 2019 года расселено 120,3 тысячи квадратных метров. Новое жилье взамен аварийного получили 7,8 тысяч человек.

Добавим, что второе и третье места в рейтинге КСП Челябинской области по переселению граждан заняли Приволжский (73,3 тысячи человек) и Сибирский (59,3 тысячи человек) федеральные округи.