Южный Урал поможет восстановить территории Донецкой народной республики

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15 июня 2022, 08:24 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото пресс-службы регионального правительства

Правительство Челябинской области заключило соглашение о сотрудничестве с администрациями города Ясиноватая и Волновахского района. Подписание документа состоялось во время рабочего визита губернатора Алексея Текслера в ДНР.

В рамках шефства Ясиноватой и Волновахскому району будет оказана помощь в восстановлении социальных объектов – больниц, детских садов, школ. Делегация Южного Урала доставила 8 автомобилей со строительными материалами. Специалисты Челябинской области участвуют в обследовании повреждений. В планах - доставить в ДНР стекольную линию и наладить изготовление окон.

В ходе визита Алексей Текслер передал главе ДНР Денису Пушилину 11 автомобилей скорой и неотложной помощи. Кроме этого, в республику отправлены 40 аппаратов ИВЛ, на постоянной основе будет выстроена передача лекарств и медикаментов.

«Помощь в восстановлении Донбасса - это наша почетная миссия», - подчеркнул Алексей Текслер.