В Россию пришел дефицит скоростных лифтов

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14 июня 2022, 23:12

Фото: pexels.com

В России возник дефицит лифтов. Небоскребам не хватает высокоскоростных лифтов из-за ухода иностранных компаний с отечественного рынка, сообщают "АБН".



Больше всего не хватает лифтов сложной типологии, которые имеют уникальные размеры шахты и определенные технические характеристики, об этом рассказал коммерческий директор строительной компании Pridex Александр Алейников.



В дефиците в основном оказались лифты в ценовой категории выше среднего. Именно их используют в частных проектах небоскребов офисного и жилого типа. После ухода иностранных производителей начался переход на отечественные аналоги, но в ближайшее время полный отказ от импортных лифтов не удастся. Так как в России не производятся высокоскоростные лифты, так как нет необходимых больших инвестиций, а некоторые комплектующие производят исключительно за границей.