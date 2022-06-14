Жители России заняли первое место по покупкам недвижимости в Таиланде

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14 июня 2022, 23:06

Фото: pexels.com

Россияне купили на 7 миллионов долларов квартир на Пхукете и это только за первые три месяца этого года, сообщает "АБН".



Благодаря этому российские обладатели 74 квартир заняли первое место среди иностранцев. Второе место по приобретению жилья на острове заняли китайцы, которые купили 14 объектов недвижимости общей суммой $1,5 млн. Третье место с 9 объектами и $1,4 млн забрали американцы.



В прошлом году Россия не смогла обогнать Китай и занимала второе место. Пандемия и ограничения ослабили интерес граждан КНР к покупкам жилья в Таиланде.



Управляющий директор Knight Frank Thailand Наттха Кахапана уверен, что из-за активности зарубежных покупателей в стране начнется рост продаж кондоминимумов, что приведет к росту цен на жилье в этом регионе в среднем на 10-15%.