На ближайшем саммите НАТО обсудят новые поставки оружия Украине

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14 июня 2022, 22:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

В ближайшие дни, 15-16 июня, бельгийская столица примет сразу два серьёзных международных мероприятия. В штаб-квартире НАТО в 17 часов по времени МСК под председательством министра обороны США Ллойда Остина пройдёт заседание так называемого формата «Рамштайн». Собирается международная группа поддержки правительства Украины. На встрече примут участие до 40 государств. В среду и в четверг в Брюсселе также состоится заседание Совета министров обороны стран НАТО.

Вначале предполагалось, что главной темой обсуждения станет вопрос Финляндии и Швеции. Не так давно эти две державы заявили о своём желании войти в альянс. Это стало настоящей неожиданностью для всех европейских стран. Но Турция упрямо не желает такого поворота событий. Президент Эрдоган отказывается от одобрения «скандинавской затеи». Договориться о его снятии вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО пока не удалось. Посему на Совете министров обороны НАТО, как и на встрече «Рамштайн-3» первое место в обсуждениях займут грядущие поставки оружия Украине.

Насколько известно, Украина уже озвучила свои максимальные требования к альянсу. Советник украинского лидера Михаил Подоляк перед встречей «Рамштайн-3» счёл нужным их конкретизировать. Как он отметил, Украина ожидает в ближайшее время 1 тысячу гаубиц кал.155 мм, 500 танков, 300 ракет залпового огня, 200 единиц бронетехники и 1 тысячу беспилотных аппаратов. Между тем, министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что все западные поставки являются легитимными целями для российской армии.