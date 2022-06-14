Россияне рассказали об условии идеального отдыха

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14 июня 2022, 20:58

Фото: pexels.com

Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели опрос. 84% россиян ответили, что планируют провести летний отпуск на побережье. Об этом сообщает «АБН».

Также 80% россиян считают, что на идеальном отдыхе на море обязательно должен быть песчаный пляж.

61% опрошенных обращают внимание на наличие бассейна при выборе отеля. А вот 43% туристов необходим красивый вид на море из окна номера отеля. 48% выберут остановиться на первой береговой линии.

68% соотечественников предпочли бы посещать различные экскурсии во время отпуска.

Только 14% людей купили билеты и выбрали подходящие отели, а 16% не до конца всё обдумали.

Кроме этого, 46% участников опроса хотят провести отпуск на российских курортах, 38% предпочли уехать за границу, а 16% еще не выбрали направление.