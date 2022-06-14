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14 июня 2022, 20:22 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: блогер Кирилл Федоров

Буквально несколько минут назад латвийские социальные сети облетела информация, что популярного местного блогера Кирилла Федорова обвинили в шпионаже в пользу России и поместили в Рижскую тюрьму, где он подвергается пыткам… Честно говоря, это совсем «не в стиле» латвийских спецслужб и правоохранительных органов, но есть письмо блогера… Член Союза журналистов Латвии Алла Березовская обратилась к коллегам…

АХТУНГ! БЛОГЕРА КИРИЛЛА ФЕДОРОВА ПЫТАЮТ В РИЖСКОЙ ТЮРЬМЕ ЭЛЕКТРОТОКОМ? НЕУЖЕЛИ ЭТО ПРАВДА?..

Вчера в социальных сетях появилось письмо, отправленное из Рижского централа латвийским блогером Кириллом Федоровым, который содержится там уже три месяца по обвинению в шпионаже в пользу России.

«За это время я успел пережить пытки, угрозы, физическое и психологическое воздействие, обман. Пресса молчит, СМИ работают на государство. Иронично, как СМИ в этой прекрасной стране переживают за здоровье Навального, но что-то не слышу, чтобы они осуждали терапию электрическим током, применявшуюся ко мне. Хотя, это же не может быть в Европе, в 21 веке? А если не может, значит этого нет. Правильно я говорю?» - пишет Кирилл.

Признаюсь, до того, как этот парень был задержан, я никогда о нем не слышала, хотя, как пишут, его блог и канал были весьма популярны и связаны с историей оружия. Тема, в общем, совсем не моя...

Но обвинение блогера в шпионаже все же вызывает массу вопросов и сомнений. Понятно, что без политической и русофобской составляющей тут не обошлось. Но сейчас я о другом. Если это правда, что подозреваемого в Рижской тюрьме подвергают физическим и психологическим пыткам, это очень серьезное преступление, которое должно быть немедленно расследовано прокуратурой. Поскольку в данном случае речь идет о журналисте, можно говорить и о нарушении свободы слова, и о наказании за инакомыслие, и о нарушении запрета на пытки в местах лишения свободы. Это очень тревожный сигнал для всего европейского сообщества и в первую очередь для Латвии.

Как член Союза журналистов Латвии, работающий в прессе более 40 лет, я прошу Генеральную прокуратуру ДЛЯ СРОЧНОЙ ПРОВЕРКИ СИГНАЛА создать специальную КОМИССИЮ с участием общественности, в том числе, журналистов латвийских и иностранных СМИ. В случае подтверждения фактов, изложенных в письме Федорова, требую привлечь виновных к ответственности за нарушение законов ЛР.

Также прошу руководство Союза журналистов Латвии и Латвийской ассоциации журналистов не оставлять без внимания обращение Кирилла Федорова. Его упреки по поводу молчания местных СМИ о его судьбе считаю справедливыми.

АЛЛА БЕРЕЗОВСКАЯ, член СЖ Латвии.

P.S. Я не берусь, как журналист, комментировать письмо блогера, потому как есть сомнения насчет «пыток»… Это даже для латвийских спецслужб за гранью…